- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a etichetat vineri razboiul Rusiei din Ucraina drept un "conflict sfant cu Occidentul stapanit de Diavol". El a avertizat ca Moscova va trimite toti dusmanii ortodoxiei in "focurile eterne ale iadului".

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev se afla pe lista persoanelor cautate intocmita de oficialii ucraineni din domeniul securitații, a anunțat, luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters. Principalul serviciu secret de la Kiev precizeaza ca Medvedev, in prezent vicepreședinte…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…