- Rusia continua razboiul de uzura cu Ucraina și mizeaza pe un efect indirect: plecarea ucrainenilor din țara!Exodul neincetat de oameni dincolo de frontierele Ucrainei va avea ca efect faptul ca regimul de la Kiev nu va mai putea sa faca fața, ca sa nu mai vorbim de capacitatea de lupta, a scris pe Telegram…

- Negocierile privind situația din Ucraina nu sunt necesare, cat timp Kievul nu incepe sa ceara indurare. Aceasta opinie a fost exprimata pe canalul sau Telegram de vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza TASS. Politicianul a subliniat ca procesul de negocieri…

- Negocierile privind situația din Ucraina nu sunt necesare, cat timp Kievul nu incepe sa ceara indurare. Aceasta opinie a fost exprimata pe canalul sau Telegram de vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza TASS, potrivit RADOR.Politicianul a subliniat…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comentat caderea dronei ucrainene asupra vasului-cisterna rusesc "Sig" in stramtoarea Kerci, declarand ca Ucraina are puține lovituri asupra Odesei și Izmailului, ei ințeleg doar cruzimea și forța, noteaza Rador."Lepadaturile…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amenințat cu lovituri asupra centralelor nucleare ucrainene și a instalațiilor nucleare din Europa de Est. In canalul sau Telegram, el menționeaza versiunea neconfirmata a publicației Mash ca duminica Forțele Armate ale…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca „operațiunea militara speciala” (n.r.: invazia in Ucraina) se va incheia in cateva zile daca țarile NATO - in primul rand Statele Unite - inceteaza sa furnizeze arme Ucrainei. In același timp, el a menționat posibilitatea…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a reamintit autoritaților ucrainene faptele istorice potrivit carora teritoriile acestei țari au fost rusești, comparand Ucraina cu "țara lui Sannikov"."Junta ucraineana trancaneste intruna ca principala condiție a negocierilor…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova, Dmitry Medvedev, a amenințat ca Rusia este capabila sa distruga cablurile de comunicații submarine ale țarilor occidentale, pe motiv ca aceste țari ajuta Ucraina. Medvedev a lansat aceasta amenințare printr-un mesaj postat pe rețeaua Telegram.…