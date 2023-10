Stiri pe aceeasi tema

- Militarii britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ar putea fi "tinte legitime" pentru fortele ruse, la fel ca si fabricile germane care produc rachete Taurus daca acestea ar aproviziona Kievul in conflictul militar cu Moscova, a declarat duminica, 1 octombrie, fostul presedinte și premier…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent numarul doi in Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse, a spus, duminica, despre militarii britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ca ar putea deveni „tinte legitime” pentru fortele ruse, la fel ca si fabricile germane care produc rachete…

- „Ne critica experții care nu au fost militari in viața lor, bloggerii sau jurnaliștii care nu ințeleg cum funcționeaza mecanismul de razboi pe teren. Ne grabesc cei care nu au vazut razboi in viața lor”, susține Serhii Kuzan, consilier in Ministerul Apararii al Ucrainei, intr-un interviu acordat publicului…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a declarat duminica aceasta ca Moscova nu are nevoie sa poarte convorbiri de pace cu Ucraina pana cand aceasta tara nu le va cere in genunchi, comentand intalnirea a aproximativ treizeci de tari desfasurata…

- Negocierile privind situația din Ucraina nu sunt necesare, cat timp Kievul nu incepe sa ceara indurare. Aceasta opinie a fost exprimata pe canalul sau Telegram de vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza TASS, potrivit RADOR.Politicianul a subliniat…

- Rusia a anuntat sambata ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele rusesti si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza…

- Propagandiștii ruși sunt revoltați de o noua, deja a doua, lovitura asupra podului Crimeea , denunțand slabiciunea autoritaților ruse, care nu numai ca nu pot proteja structura, dar sunt și incapabile sa raspunda in mod adecvat Ucrainei. O discuție tensionata a avut loc in emisiunea „60 de minute” a…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca Kievul doreste "onestitate" in relațiile sale cu NATO, cu cateva zile inaintea unui summit crucial al Aliantei Nord-Atlantice in Lituania, scrie AFP.