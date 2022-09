Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește lansarea unei primei platforme digitale interactive din Romania pentru persoanele cu deficiențe de auz. Potrivit unui comunicat al Asociației „Zi de Bine”, va fi prima baza de date video de limbaj al semnelor din Romania, ce va funcționa ca un dicționar video de cuvinte și expresii…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru. Astfel, in primele șase luni ale anului, MedLife a inregistrat o cifra de afaceri consolidata…

- HBO Max va elimina aproape 36 de titluri din serviciul sau inca de saptamana aceasta, a confirmat Variety, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- NN, liderul pieței de asigurari de viața din Romania, și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie un parteneriat strategic și amplifica, astfel, demersurile prin care susțin romanii sa aiba grija de sanatatea lor. Parteneriatul pe termen lung dintre NN și MedLife va…

- NN, liderul pieței de asigurari de viața din Romania, și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie un parteneriat strategic și amplifica, astfel, demersurile prin care susțin romanii sa aiba grija de sanatatea lor. Parteneriatul pe termen lung dintre NN și MedLife va…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania anunța un nou parteneriat de amploare, ca urmare a semnarii achiziției pachetului majoritar din cadrul Sweat Concept. Tranzacția marcheaza intrarea pe o noua linie de business, cea de wellness, care vine in completarea serviciilor medicale…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului integral de acțiuni al societaților din grupul Medicris Oradea, cel mai mare centru de medicina muncii și servicii conexe din județul Bihor.

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pentru 80% din actiunile celui mai important operator medical local din regiunea de vest, Medici’s. Tranzactia marcheaza o consolidare puternica in zona de vest a Romaniei si are drept obiectiv ca in urmatorii…