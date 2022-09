Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziționarea pachetului majoritar din platforma digitala SanoPass, unul din cele mai active startup-uri romanești din zona de healthtech, care ofera servicii medicale, de wellness și fitness in regim de abonament și individual.

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta finalizarea achizitiei pachetului majoritar a salilor de fitness Sweat Concept. Tranzactia se numara printre cele mai importante achizitii ale grupului din primul semestru si marcheaza integrarea unei noi linii de business, cea…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, face un nou pas pentru a veni in intampinarea pacientilor cu solutii specifice, de nisa, si anunta achizitionarea a 60% din actiunile clinicii de diagnostic si chirurgie oftalmologica Opticristal din Brasov. Tranzactia, derulata prin…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o vineri, la Palatul Victoria, pe Annalena Baerbock, ministrul german al Afacerilor Externe, cu care a evaluat situatia de securitate regionala in contextul razboiului din Ucraina, precum si importanta strategica a regiunii Marii Negre si rolul acesteia in politica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, cu ocazia Conferintei ministeriale „Platforma de sprijin pentru Republica Moldova”, ca administratia de la Chisinau va trebui sa lucreze serioas pentru a indeplini cerintele necesar pentru aderarea la UE, iar Romania o va sustine „deplin in procesul…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania anunța un nou parteneriat de amploare, ca urmare a semnarii achiziției pachetului majoritar din cadrul Sweat Concept. Tranzacția marcheaza intrarea pe o noua linie de business, cea de wellness, care vine in completarea serviciilor medicale…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului integral de actiuni al societatilor din grupul Medicris Oradea, cel mai mare centru de medicina muncii si servicii conexe din judetul Bihor”, anunta grupul. Medicris activeaza de peste 20 ani pe piata…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pentru 80% din actiunile celui mai important operator medical local din regiunea de vest, Medici’s. Tranzactia marcheaza o consolidare puternica in zona de vest a Romaniei si are drept obiectiv ca in urmatorii…