Stiri pe aceeasi tema

- In 2020 s-a inregistrat cea mai mica rata de promovabilitate la BAC din ultimii 6 ani, de doar 62.9%. In 2021, dupa un an complet de scoala online, 51% dintre elevi fac meditatii particulare de pregatire pentru BAC sperand sperand sa compenseze lipsurile cauzate de pandemie, in timp ce 9.4% dintre profesori…

- In 2021, dupa un an complet de școala online, 51% dintre elevi fac meditații particulare de pregatire pentru BAC sperand sperand sa compenseze lipsurile cauzate de pandemie, in timp ce 9.4% dintre profesori ofera acum elevilor și posibilitatea de pregatire online, potrivit studiului Digital Nation despre…

- CJSU Bihor a adoptat vineri Hotararea nr.52 din 04 mai, privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar din Județul Bihor, incepand cu data de 07 iunie.

- Absolvenții claselor a VIII-a din Lugoj și din județ vor putea sa studieze online oferta educaționala a liceelor și școlilor de arte și meserii din Timiș. Anul acesta, Targul Liceelor Timișene, cel mai mare eveniment de promovare a ofertelor unitaților de invațamant liceal, se deruleaza in…

- Executivul a aprobat majorarea cu 2,3% a burselor pentru elevi și studenți. De burse mai mari se vor bucura studenții și elevii din instituțiile de invațamint superior și profesional tehnic, postsecundar/postsecundar nonterțiar și profesional tehnic secundar. Elevii cu profil arte și elevii talentați…

- Elevii din Bucuresti si din alte locallitati unde rata de infectare a scazut sub 1 la mia de locuitori vor putea merge fizic la scoala, de miercuri. Luni-seara s-a publicat in Monitorul Oficial ordinul comun potrivit caruia functionarea scolilor se poate actualiza de pe o zi pe alta.

- Școala incepe miercuri, 5 mai, pentru toți elevii care au beneficiat de o luna de vacanța de Paște. In aceasta luna, situația COVID in județul Cluj s-a schimbat foarte mult, astfel ca elevii sunt curioși daca se vor intoarce sau nu in banci, macar pe ultima suta de metri a acestui an școlar.Din nefericire,…