Medimfarm Ploiești a lansat singurele teste rapide pentru COVID avizate de OMS MEDIMFARM Ploiesti, companie cu experienta de peste 30 de ani in domeniul farmaceutic, a lansat pe data de 19 octombrie 2020, in calitate de distribuitor pentru Romania, testele “Standard Q Covid 19-Ag”, primele si pana in acest moment singurele avizate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii destinate diagnosticarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 pe baza detectiei de antigen. Cu o sensibilitate de 96,52% si o specificitate de 99,68%, testele respecta Directiva 98/79/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, fiind capabile sa identifice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

