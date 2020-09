Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medic primar de boli infectioase, sef de sectie si coordonator COVID la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, se arata ingrijorat de comportamentul iresponsabil al romanilor. Acesta avertizeaza cu privire la un nou val de cazuri de COVID-19, odata cu terminarea sezonului…

- Managerul secției de Boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș” din Timișoara trage un semnal de alarma cu privire la situația grea din Romania, in contextul in care lucrurile merg din ce in ce mai rau. Din pacate, in cursul zilei de ieri s-a inregistrat un dublu record negativ de imbolnaviri și decese.…

- S-au inregistrat 1.225 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, la ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national. Sunt 36 de morți, in ultimele 24 de ore, astfel ca se inregistreaza inca un record la numarul de decese. Romania a depașit 52.000 de cazuri

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre documentul facut public de CNSU, potrivit caruia Romania va indeplini condițiile pentru starea de urgența in perioada 1-3 august, iar in luna septembrie va ajunge la un milion de cazuri active.

- Ziua si recordul negativ pentru Romania! Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat pentru B1 TV ca, daca numarul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 va crește in același ritm, se va ajunge la trierea pacienților care vor fi…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, care a vindecat de COVID-19 peste 500 de persoane, a atras atentia ca pericolul nu a trecut, desi este greu de crezut, iar oamenii ar trebui sa respecte, cu strictete, trei masuri importante: evitarea locurilor…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a afirmat ca este necesara izolarea zonelor din țara unde a explodat numarul de noi cazuri de coronavirus, in timp ce...