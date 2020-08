Medicul Virgil Musta, dezvăluiri uimitoare: Rata de transmitere COVID-19 s-a schimbat Medicul Virgil Musta, șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, a facut mai multe declarații surprinzatoare cu privire la pandemie intr-un interviu recent cu HotNews . Doctorul a povestit cat de mult l-a șocat atitudinea anumitor pacienți, care dupa ce se vindecau de COVID-19 susțineau ca virusul nu exista: „Am avut și pacienți care s-au imbolnavit, i-am salvat, dar mi-au spus ca ei nu cred ca au fost bolnavi de coronavirus. M-au lasat masca, cumva. Ințeleg ca sunt unii care pana sa se imbolnaveasca spun ca nu exista virusul. Dar dupa ce au trecut prin boala, sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

