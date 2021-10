Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, in spitalele din județ au fost internate 65 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 11 persoane. Din totalul celor 628 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava,…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara afirma, marti, ca suntem, din nou, in al 12-lea ceas, iar din cauza tulpinii Delta care este mult mai contagioasa sectiile COVID si sectiile ATI s-au umplut in mai putin de o luna. ”Ceea ce poate sa urmeze ne va afecta…

- Lockdown-ul nu a ajutat deloc la nimic, doar intarzie lucrurile, considera premierul Florin Citu, care spune ca solutia cea mai buna pentru depasirea pandemiei de COVID-19 este vaccinarea. „Ce vreau sa vad este cresterea vaccinarii, pentru ca e singura solutie prin care putem sa depasim pandemia. Lockdown-ul…

- Medicul pediatru Mihai Craiu spune ca tulpina Delta afecteaza bebelușii și copiii mai mari care au boli grave. Aceștia au un risc foarte mare de infectare. Tulpina indiana (Delta) este de cinci ori mai contagioasa decat cea inițiala. Totodata, Craiu a avertizat ca adolescenții pot face sindrom inflamator…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a atras atenția la Digi24, ca tulpina Delta este de cinci ori mai contagioasa decat cea inițiala și ca bebelușii și copiii mai mari care au boli grave au un risc foarte mare de infectare. Mihai Craiu a avertizat ca bebelusii si copiii mai mari care au boli grave au un risc…

- SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ – 17 septembrie 2021. Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) – 256; Persoane verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse – 442; Societați comerciale/PFA verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse –85; Total…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 48 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 18 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 592 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 29 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 12 pacienți…

- Din cei 50 de pacienti bolnavi de COVID-19, internati la Centrul de triere Moldexpo, 47 nu sunt vaccinati. Ei spun ca nu ar fi ajuns pe patul de spital, daca s-ar fi imunizat, și-i indeamna pe oameni sa nu cada prada știrilor false despre vaccin.