- In exclusivitate pentru Antena Stars, Vica Blochina a oferit primele declarații, dupa ce a fost jefuita. Vedeta susține ca a depus plangere pe numele administratorului de bloc. Ce sume de bani a fost nevoita sa dea pentru facturi. Blodina a ținut sa precizeze ca are dovezi cu privire la furt.

- Decizia emisa de primarul Capitalei privind demolarea controversatei Cathedral Plaza a fost suspendata de Tribunalul București. Proprietarul cladirii a facut plangere penala impotriva lui Nicușor Dan.

- Imagini cu Laurențiu Reghecampf in timp ce pleca de la sediul IPJ Ilfov, unde a fost chemat de urgența la audieri, au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Celebrul antrenor s-a prezentat in fața anchetatorilor, dupa ce Anamaria prodan a depus o plangere penala pe numele lui.

- Ilie Nastase (76 de ani), primul numar 1 din istoria ATP, a asistat, duminica, la finala „Țiriac Foundation Trophy”, competiția organizata de prietenul Ion Țiriac la Centrul Național de Tenis, langa Arena Naționala. La puțin timp dupa finala caștigata de Irina Begu, Ilie Nastase a vorbit din nou despre…

- Codrin Ștefanescu – secretar general al A.P.P. a anunțat ca formațiunea pe care o reprezinta a atacat astazi cele doua ordonanțe ale Guvernului referitoare la modificarile și completarile aduse la producerea și furnizarea energiei electrice și a gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un pui de urs a fost linsat de catre locuitorii unei comunitati din nord-vestul Mexicului de care se apropiase in cautare de apa, provocand deschiderea unei anchete judiciare si depunerea unei plangeri penale, pe langa furia activistilor pentru drepturile animalelor, informeaza AFP. Fii la…

- Deputatul Alexandru Kocsis (Forta Dreptei) anunta ca a depus plangere penala impotriva edilului iesean Mihai Chirica si a unor functionari din Primarie, acuzand ca municipalitatea a refuzat sa-i puna la dispozitie un spatiu pentru a deschide un birou parlamentar in municipiu. Totodata, Alexandru Kocsis,…

