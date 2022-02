Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - FCU Craiova este un meci „pe viața și pe moarte” in aceasta etapa de Liga 1. Echipele antrenate de Toni Petrea, respectiv Nicolo Napoli au obiective complet diferite in clasamentul Ligii 1. FCSB incearca sa se mențina in lupta cu CFR Cluj pentru titlu și nu are voie sa faca pași greșiți. ...

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a transmis Parchetului Militar 2.680 de documente cu privire la activitatea desfasurata de 32 de fosti ofiteri de Securitate, care au fost implicati in activitati de recrutare si dirijare a peste 838 de elevi minori in ultimii ani ai regimului…

- Un medic rezident din Campulung Moldovenesc, Roxana Dirica, in varsta de 28 de ani, care sufera de o forma rara de cancer de sange (limfom non-hodgkinian cu celule B mari primar mediastinal) diagnosticat in mai 2021, mai are nevoie de cel putin 75.000 de euro pentru a ajunge in Israel, pentru tratament.…

- Mai multe avioane care urmau sa aterizeze duminica la Suceava au survolat zecide minute aeroportul, apoi au fost redirectionate catre Cluj si Iasi, din cauza cetii extrem dense. Cursele aeriene de la Viena, Doncaster si Manchester nu au putut ateriza la Suceava, dupa ce avioanele au zburat zeci de minute…

- Ieri, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut pentru o perioada de 24 de ore doi barbați, cu varste de 19 și 26 de ani, ambii din comuna Apahida, pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și distrugere.„In fapt, la data de 17 decembrie 2021,…

- O fata de 13 ani, dintr-o comuna din județul Bacau, disparuta de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita de jandarmi intr-o zona impadurita, la aproximativ un kilometru de DN 11. Potrivit salvatorilor, minora se afla in stare de soc. ”Un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile ‘Alexandru cel…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București fac 60 de percheziții in țara intr-un dosar de spalare a banilor și evaziune fiscala. Potrivit Poliției Romane, perchezițiile au loc in București si in județele Argeș, Brașov,…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca Toni Petrea este noul antrenor al vicecampioanei en-titre: “Am semnat contractul. Maine e la antrenament. Nu e Dica pentru ca e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dica, nici nu stiu”, a spus patronul FCSB, la Digi Sport. Toni Petrea a antrenat-o pe FCSB in…