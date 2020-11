Medicul Mihai Craiu avertizează asupra folosirii dexametazonei pe pacienții cu COVID-19 asimptomatici Medicul pediatru Mihai Craiu, de la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu din București a atras atenția asupra obiceiului anumitor cadre medicale de a prescrie dexametazona pacienților cu COVID-19 asimptomatici sau cu simptome slabe. Acest obicei poate insa sa faca mai mult rau decat bine, avand potențialul de a agrava pneumoniile virale, dupa cum a scris Mihai Craiu intr-o postare pe Facebook. „Dexametazona este excepționala in formele medii și severe (spitalizate) de pneumonii cu SARS-CoV-2”, a zis el. „Conform studiului RECOVERY ea scade mortalitatea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

