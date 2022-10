Medicul Lucian Burlea a rămas fără câteva sute de euro din cauza unei țepe în numele Poștei Române Medicul Lucian Burlea povestește cum a ramas fara cateva sute de euro dupa ce a primit un email suspect in numele Poștei Romane. Acesta a explicat faptul ca, coincidența facea sa aiba de primit in acea perioada doua colete. Sunt multe emailuri care provin, la prima vedere, de la firme credibile. Specialiștii ne-au explicat faptul ca astfel de scamatorii sunt destul de credibile și trebuie sa verificam cu exactitate adresa de email de la care a fost primit mesajul. Medicul Lucian Burlea, țeapa de sute de euro, in numele Poștei Romane Medicul ieșean a explicat, intr-o postare publicata pe o retea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

