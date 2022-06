Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sanitas organizeaza un miting de protest, la care si-au anuntat participarea peste 10.000 de angajati din sistemul de sanatate. Mitingul a inceput la ora 10:00, in Piata George Enescu, urmand ca sindicalistii sa plece spre Piata Victoriei, unde vor protesta in fata Guvernului, pana la ora…

- Cateva mii de angajați din domeniul sanatații participa la un miting de protest organizat de Federatia SANITAS, in Capitala. Principala nemulțumire vizeaza incalcarea „sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social. Revendicarile Federatiei SANITAS sunt: Aplicarea corecta…

- Ziua Copilului este sarbatorita pe 1 iunie in peste 50 de țari de pe Glob. Dupa doi ani de restricții sanitare, sunt organizate acum zeci de evenimente dedicate celor mici: de la activitați in aer liber, in parcurile din Capitala, la intrari gratuite la muzee, concerte, spectacole de teatru, targuri…

- Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, a vorbit vineri despre motivele pentru care multe investiții din Capitala bat pasul pe loc și „sunt zone in care Bucureștiul nu arata cum ar trebui”. „Eu sunt primar al Sectorului 6 și ar trebui sa-mi vad de sectorul meu și sa nu apreciez…

- Un miting de protest are loc in Piața Victoriei din Capitala, pentru respectarea statului de drept, a legilor adoptate de Parlament și pentru rezolvarea unor revendicari sociale semnalate in mod repetat autoritaților competente, dar fara rezultate concret

- Protest, in Capitala, fața de invazia rusa in Ucraina Foto: Adriana Turea Sute de oameni au participat ieri, în Capitala, la un protest fața de invazia rusa în Ucraina, inițiat de peste 10 organizații civice. Ei s-au adunat în Piața Victoriei, dupa care au plecat spre sediul…

- Este protest de proporții, din nou, in Piața Victoriei din București! Sute de bucureșteni, dar și romani din toata țara, s-au adunat in aceasta dupa-amiaza in unul dintre cele mai cunoscute locuri din Capitala, pentru a protesta impotriva razboiului izbucnit intre Rusia și Ucraina.

- Greenpeace Romania, alaturi de alte 11 organizatii civice participa, sambata, la un protest comun de sustinere pentru Ucraina, organizat in Capitala pe traseul Piata Victoriei - Ambasada Rusiei la Bucuresti. "Razboiul din Ucraina este ultimul lucru de care aveam nevoie in cursa noastra contracronometru…