Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avetizeaza ca, daca se menține ritmul infectarilor, pana la finalul acestei luni vom avea peste 400 de copii internați cu COVID, din care circa 40 - 50 la ATI.

- Uraganul Nicholas a atins coastele Texasului (sudul Statelor Unite) marti dimineata, a anuntat Centrul National al Uraganelor (NHC), care a avertizat in legatura cu ploi abundente si riscul de viituri, relateaza AFP si Reuters. Uraganul a atins uscatul de-a lungul coastei Texasului in jurul orei 05:30…

- Guvernul presedintelui Joe Biden a depus joi plangere impotriva Texasului in vederea anularii unei legi care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator, relateaza AFP și Agerpres. Legea, a carei intrare in vigoare la 1 septembrie a fost puternic denuntata de presedintele democrat,…

- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat ca a eliberat adeverințe de vaccinare false pentru mai mulți fotbaliști de la clubul de fotbal FC Pucioasa, din liga a treia, potrivit Agerpres . Instanta a mai decis in acest caz…

- O lege care interzice orice avort dupa cea de a sasea saptamana de sarcina si care incurajeaza populatia sa denunte contravenientele a intrat miercuri in vigoare in Texas, in lipsa unei decizii, cu o zi mai inainte, a Curtii Supreme a Statelor Unite cu privire la un recurs formulat de urgenta, relateaza…

- O lege care interzice avorturile dupa 6 saptamani de sarcina a intrat in vigoare in Texas, miercuri, 1 septembrie. Curtea Suprema a SUA nu a actionat pentru a bloca legea dupa ce mai multe grupuri care sustin drepturile la avort au depus cereri.

- Exista o foamete de muniție pe tot cuprinsul Statelor Unite de la inceputul acestui an. Explicația? Pandemia și tulburarile sociale violente au amplificat anxietatea americanilor care, tradițional, considera purtatul pistolului ca un drept natural. In 2018, Washington Post raporta ca in SUA existau…

- Președinte al Comisiei de Sanatate din Senat, profesorul Adrian Streinu Cercel, trage un semnal de alarma și arata ca, in situația actuala, riscam sa ajungem, din nou, la 4000-6000 de cazuri in doar cateva saptamani. Medicul face un apel la populație sa se vaccineze pentru ca aceasta ar fi singura…