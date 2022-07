Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american spune ca sufera de „orbire faciala”, o boala neurologica care il determina sa aiba dificultați in a-și aminti fețele oamenilor. Starul din Fight Club nu a fost, insa diagnosticat oficial, scrie news.ro.

- Brad Pitt spune ca sufera de orbire faciala. Daca te intalnești cu el pe strada sunt șanse mari ca acesta sa nu te mai recunoasca a doua oara cand va intalniți și asta pentru ca faimosul actor ar suferi de „orbire faciala”, sau prosopagnosia, o boala care ii afecteaza capacitatea... The post Cum se…

- Actorul Brad Pitt a spus intr-un interviu recent ca are prosopagnozie, o tulburare neurologica rara denumita in mod obișnuit orbirea feței. Deși Pitt, in varsta de 58 de ani, nu a fost niciodata diagnosticat oficial cu aceasta afecțiune, el a spus intr-un interviu pentru revista GQ ca s-a chinuit ani…

- Adda a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor cum decurge tratamentul pentru boala dura de care sufera. In urma cu ceva timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyam, dupa ce mai bine de un an s-a tratat greșit, pentru o alta afecțiune.„Acel moment cand reziști…

- Seful statului rus, Vladimir Putin, sufera intr-adevar de o grava maladie, iar aceasta consta in lipsa de respect fata de poporul ucrainean, a apreciat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat ca de aceasta boala sufera multi din anturajul liderului rus, potrivit media ucrainene…

- O inregistrare video publicata de Kremlin la sfarșitul saptamanii trecute il arata pe Putin intr-o stare de sanatate aparent proasta. Fața sa era vizibil umflata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Liderul clasamentului mondial, Novak Djokovic, susține ca sufera de o boala care ii genereaza o lipsa de energie acuta, dar nu a dorit sa dea detalii despre natura acestei afecțiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…