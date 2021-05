Stiri pe aceeasi tema

- Medicul-erou Catalin Denciu, premiat de OMS Foto: Arhiva RRA Medicul Catalin Denciu, care si-a riscat viața pentru a-si salva din incendiu pacientii internati la sectia ATI a Spitalului din Piatra Neamt, a fost premiat astazi de Organizatia Mondiala a Sanatatii, în timpul…

- „Doctorul Catalin Denciu este medic specialist in terapie intensiva in Romania. El a fost de serviciu in noiembrie anul trecut, ingrijind pacienții cu COVID-19, cand a izbucnit un incendiu in spital (n.red. SJU Piatra-Neamț). Zece pacienți au murit in incendiu, iar in incercarea de a-i salva pe alții,…

- Medicul Catalin Denciu de la Spitalul din Piatra Neamt care a intrat in flacari pentru a-i salva pe pacienții prinși in incendiul din secția ATI a fost declarat eroul anului 2020 in Belgia. Anunțul a fost facut de directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans…

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…

- Medicul Catalin Denciu, eroul care a intrat in foc pentru a-i salva pe pacienții din incendiul de la Piatra Neamț, incepe sa-și revina. Acesta a declarat ca se recupereaza și treptat, incepe sa se miște. „Imi amintesc ca m-am trezit la terapie intensiva. Acolo au avut grija de mine asistentele și fizioterapeuții.…

- Catalin Denciu, medicul-erou care a intrat in flacari pentru a salva pacientii din incendiul de la Piatra Neamt , a fost externat din spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles , iar recuperarea sa va continua la Spitalul Universitar Saint-Luc, unde Catalin Denciu a lucrat un an ca anestezist, transmite…