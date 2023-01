Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei, țara care a interzis, recent, invațamantul in limba romana, cere anchetarea „rapida și detaliata” a uratorilor care, de Anul Nou, au luat la mișto razboiul din Ucraina și au jucat o sceneta in care ii parodiau pe Zelensky și Putin. „Cu regret constatam faptul ca, in ziua cand Ucraina…

- Bancul, secvența narativa simpla al carei scop declarat este de a produce rasul, este o parte semnificativa a discursului umoristic. In limba romana, cuvantul banc apare la sfarsitul secolului XIX, preluat din germanul bank ( joc de carti in care se trișa in mod frecvent). Translatarea semantica desemneaza…

- Trei oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ 950.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- Parteneriatele pe sanatate continua la Onesti, unde – la spitalul din localitate – a fost pus in funcțiune un RMN de ultima generație (produs in 2022), echipament medical achiziționat cu fonduri europene in valoare de peste 1 milion de euro. „Mulțumim primarului Laurențiu Neghina pentru invitația de…

- Se paveaza trotuarele de pe strazile Lucrețiu Patrașcanu, Traian și Plantelor, dupa ce s-au finalizat cele de pe Avram Iancu și Erou Hasan Marius Costel. Continua lucrarile și pe str. Alecu Russo, in paralel cu cele la iluminatul public. La capitolul asfaltari, se mai intervine pe strazile Oituz, Tazlaului…

- Maiorul Constantin Ene, erou bacauan in Razboiul de Independența, a fost comemorat luni, 7 noiembrie, ziua in care s-au implinit 145 de ani de cand a cazut in luptele de la Rahova. Evenimentul a avut loc la mormantul eroului din Cimitirul Central „Eternitatea” din Bacau, in prezența unui grup de militari…

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, din Onești, se afla printre cele 20 de instituții din țara selectate de Fundația EOS Romania, care se ocupa cu dezvoltarea programelor de incluziune digitala destinate comunitații. „Biblioteca noastra – spune directorul instituției, Ionuț Tenie – va beneficia de…

- Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu i-au primit, luni, la Palatul Elisabeta, pe campionii natației romanești din acest an. Anul 2022 a fost unul excelent pentru natația romaneasca, iar laudele la adresa sportivilor și antrenorilor nu contenesc. Azi la pranz, Majestatea Sa Margareta…