Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul dus in stare grava la Iasi de la Spitalul Judetean Neamt, in urma incendiului din 14 noiembrie, va fi externat saptamana viitoare, evolutia in cazul sau fiind favorabila. Noul manager al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, vineri, ca singurul…

- Singurul pacient care a supravietuit dupa ce a fost transferat de la Spitalul Judetean Neamt la spitalul mobil din Letcani va fi externat, cel mai probabil, in cursul saptamanii viitoare, a declarat, vineri, dr Florin Rosu, noul manager al Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf Parascheva’ din Iasi. Acesta…

- Pacientul adus in stare grava la unitatea mobila Letcani de la Spitalul Judetean Neamt in urma incendiului din 14 noiembrie se simte mai bine, el fiind mutat de la ATI intr-un salon din cadrul spitalului mobil, relateaza G4media. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat…

- In cursul zilei de ieri au mai murit doi pacienți transferați de la Neamț la Iași, in urma incendiului care a distrus doua saloane de Terapie Intensiva la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Astfel, in afara de medicul Catalin Denciu, transferat in Belgia cu arsuri grave, doi pacienți din cei șapte…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Carmen Dorobat, a declarat, luni, ca starea celor sase pacienti cu COVID-19 transferati de la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt la Spitalul Mobil Letcani este grava. "Pana in momentul de fata, cei sase pacienti care au venit de la Spitalul…

- Pacientul era internat la Terapie Intensiva, la Spitalul Municipal din Pașcani, și suferea de pancreatita acuta, aceasta fiind și cauza morții, au precizat surse medicale pentru Libertatea.In urma incendiului de sambata noapte, șase pacienți aflați in stare critica, infectați cu COVID-19, au fost transferați…

- Catalin Denciu, medicul primar specialist ATI, ranit in timp ce incerca sa salveze pacienții prinși in incendiul de la SJU Piatra Neamț, i-a relatat ministrului Sanatații ce s-a intamplat in momentele fatidice de sambata seara. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit surselor Libertatea,…

- Cristian Tudor Popescu reacționeaza dur dupa incendiul care a izbucnit la secția ATI de la Spitalul din Piatra Neamț. Jurnalistul a transmis ca dupa tragedia de la Colectiv, in Romania nu poate fi tratat un pacient cu arsuri grave, facand trimitere la medicul care a fost transportat in aceasta dimineața…