Medicul Bogdan Mincu, după numărul mare de morți: 'Simt că am înnebunit cu toții' Medicul pneumolog Bogdan Mincu se arata șocat de numarul mare de oameni care au murit in ultimele 24 de ore de Covid-19, anume 282. Mincu face o comparație cu numarul morților din cel de-al Doilea Razboi Mondial. El susține ca decesele de acum ar putea fi prevenite, asta daca autoritațile acționau corect. „Farurile aprinse - nimeni la volan. Cam asta caracterizeaza reacția autoritaților in fata pandemiei. Kafka ar fi mandru de noi cu 14019 cazuri din 24392 de teste. Mult prea puțin, mult prea tarziu și costul va fi in vieți omenești. Ca și comparație, in cele 2176 de zile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu il someaza pe premierul Florin Cițu sa ia masuri urgente, dupa ce Romania a inregistrat cifre record, marți, 28 septembrie, in ceea ce privește infectarile cu Covid-19. Acesta i-a transmis un mesaj pe Facebook prin care iși exprima ingrijorarea fața de modul superficial…

- Romania a ajuns pe locul 6 in lume si pe 2 in Europa ca numar de decese raportate in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Comitetul National pentru Vaccinare (CNCAV) pe pagina de Facebook RoVaccinare. Din totalul deceselor raportate astazi in lume, decesele din Romania reprezinta 5%.

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai vazut de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat de Internacional Journal of Epidemiology, conform EFE.Scaderea sperantei de viata a depasit-o pe cea observata…

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai vazut de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat luni de Internacional Journal of Epidemiology, relateaza EFE. Scaderea sperantei de viata a depasit-o pe cea observata…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Oxford arata ca pandemia a provocat cea mai mare scadere a speranței de viața din vestul Europei, de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Conform studiului citat de The Guardian, cele mai mari scaderi ale speranței de viața s-au inregistrat in randul barbaților…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca statele membre trebuie sa se asigure ca restrictiile legate de pandemia de COVID-19 nu amplifica incalcarile drepturilor omului. "Responsabilitatea principala pentru protectia si promovarea drepturilor omului revine…

- Un barbat rus in varsta de 102 ani, veteran din al Doilea Razboi Mondial, s-a vindecat de COVID-19 dupa a stat internat 37 de zile intr-un spital din regiunea Moscovei, au anuntat duminica surse oficiale citate de agentia EFE. Este totusi un caz exceptional, pana in prezent foarte putine persoane…

- Un rus in varsta de 102 ani, veteran din al Doilea Razboi Mondial, s-a vindecat de COVID-19 dupa ce a stat internat 37 de zile intr-un spital din regiunea Moscovei. El spune ca simte ca s-a nascut a doua oara.