Medicul Adrian Marinescu, după decesul tinerei însărcinate, diagnosticată cu COVID-19: Sarcina este un factor de risc Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Bals" spune ca gravidele au risc crescut de a face complicatii grave daca se infecteaza cu noul coronavirus, scrie Mediafax.Adrian Marinescu, medic primar la Institutul "Matei Bals", sustine ca femeile insarcinate ar trebui sa evite zonele aglomerate si sa faca pauza de la portul mastii o data la doua ore. Precizarile medicului vin dupa ce in ultimele zile au murit doua femei insarcinate, infectate cu noul coronavirus. Primul caz a fost al femeii care a decedat in timpul transferului de la Arad la Timisoara, iar cel de-al… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia au facut precizari sambata cu privire la decesul tinerei de 33 de ani, insarcinate, confirmata pozitiv cu COVID-19. De asemenea, un unchi al femeii a facut declaratii presei.

- Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia fac precizari sambata cu privire la cazul tinerei insarcinate, confirmate cu coronavirus, care a decedat vineri pe secția de ATI. Potrivit unor surse, in cazul tinerei a fost vorba despre un focar in familie. Patru persoane din familie au…

- Femeia de 38 de ani insarcinata in 28 de saptamani care a murit pe drumul dintre spitalele din Arad și Timișoara in urma infecției cu COVID-19 postase pe Facebook un mesaj care arata ca nu credea in coronavirus și in masurile de protecție contra virusului. Iata mesajul „1. Nu port masca pentru ca faciliteaza…

- A fost demarata o ancheta O femeie gravida din Arad bolnava de COVID 19 a decedat, joi dupa amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio respirator in timpul transferului de la spital din Arad la Timisoara, Directia de Sanatate Publica DSP demarand o ancheta, informeaza agerpres.ro.Seful DSP Arad, Horea…

- O femeie din Arad de 39 de ani, gravida in 28 de saptamani a murit la Timișoara, dupa ce a facut primul stop cardio-respirator in ambulanța care o transporta de la Arad la Timișoara. Gravida se afla in stare grava, cu o saturație de oxigen de 70 la suta, și a fost trimisa la Spitalul ... The post O…

- O gravida din Arad a murit in drum spre spital, dupa ce fusese depistata pozitiv cu noul coronavirus. Dupa moartea tinerei, a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cine se face vinovat de tragicul incident.

- Cazul barbatului de 50 de ani care a murit de coronavirus in secția de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce a reuzat tratamentul cu Remdesivir nu este unul singular. Situația a ieșit la iveala dupa raporarea de ... The post Situația se complica in cazul pacientului…

- De ce a murit femeia de 39 de ani din Alba-Iulia se intreaba atat familia devastata, cat și medicii care au ingrijit-o, fara sa știe de fapt cu ce s-au confruntat. Plamanii femeii erau grav afectați, insa tratamentul primit a fost unul greșit.