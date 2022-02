Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una din doar patru state membre UE care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru al anului 2021, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Germania, Austria și Letonia sunt celelalte țari in care produsul intern brut a scazut, in timp…

- “CEC Bank a incheiat 2021 cu un profit net estimat, neauditat, de 355 milioane de lei, acesta fiind al treilea an consecutiv in care banca raporteaza rezultate record pentru ultimii 15 ani, peste tintele din buget. In paralel, banca si-a consolidat procesul de modernizare si transformare, iar rezultatele…

- Grupul BVB a inregistrat anul trecut un profit net consolidat de 5,02 milioane lei, in scadere cu 20% fata de cel din anul precedent, de 6,26 milioane lei, conform rezultatelor preliminare publicate vineri. Potrivit reprezentantilor Grupului, profitul net a fost direct influentat de scaderea…

- Peste 100 de soldați americani se afla deja in Romania, a anunțat marți ministrul Apararii, Vasile Dincu, care a precizat ca este vorba de specialiști care pregatesc venirea celorlalte trupe, citat de News.ro.„In acest moment, americanii au sosit, ca sa spun asa, ca un fel de titlu pe care dumneavoastra…

- Pandemia a fost al doilea mare soc pentru economiile europene dupa criza financiara izbucnita in 2008; a urmat in 2021 socul preturilor la energie, care a dus inflatia anuala (IPC) la niveluri inimaginabile cu putin timp in urma –peste 7% in SUA, medie de peste 5% in zona euro, peste 6% in Germania,…

- Conform unui comunicat al CN Administratia Porturilor Maritime, traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021, o crestere de 11,77% fata de 60,3 milioane tone in 2020, fiind cel mai mare trafic de marfuri din istoria porturilor maritime romanesti. …

- Peste 11.000 de migranti au intrat ilegal in Germania via Belarus si Polonia in 2021, desi tendinta a fost clar descendenta la finalul anului, indica datele politiei federale germane, transmite joi dpa, informeaza AGERPRES . De la inceputul anului pana miercuri se inregistrase un total de 11.213 de…

- Dupa productiile record de grau din acest an, pentru anul viitor, prognozele sunt mai puțin optimiste, fiind așteptata o reducere a producției de grau de panificație pentru Uniunea Europeana, inclusiv in Balcani, si Marea Britanie, a anuntat Asociatia europeana a producatorilor de cereale (Coceral).…