Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii vor vota sambata, de la ora 11,00, investirea Guvernului Orban, procedura urmand sa fie speciala in contextul masurilor de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus. Senatorii si deputatii vor vota individual in alta sala decat cea de plen, au decis, vineri, Birourile permanente…

- Toti membrii Biroului Permanent National al PNL vor intra in izolare la domiciliu, dupa ce senatorul liberal Vergil Chitac a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Anuntul a fost facut vineri de presedintele PNL, Ludovic Orban. El a precizat ca tuturor senatorilor din grupul…

- Pacientii cu noul coronavirus pastreaza agentul patogen in tractul respirator pana la 37 de zile, potrivit unui nou studiu care afirma ca oamenii raman infectati mai multe saptamani de cand au contactat virusul, scrie Bloomberg.Medicii din China au detectat ca ARN-ul a ramas in probele recoltate…

- Fostul deputat PDL, Iulian Urban, susține ca un prieten de familie a sunat la linia TelVerde dedicata crizei coronavirusului și le-a spus ca unul dintre copii sai are simptome asemanatoare cu cele ale coronavirusului. De la Direcția de Sanatate Publica i s-ar fi comunicat faptul ca nu sunt testați…

- O nava de croaziera a renunțat sa mai acosteze in Malta, dupa ce medicii au amenințat sa reacționeze, pe fondul preocuparilor legate de extinderea epidemiei de coronavirus, relateaza BBC, anunța MEDIAFAX.Compania care opereaza nava MSC Opera a declarat ca a acceptat situația și ca a aprobat…

- Profesoara suspectata de coronavirus a fost scapata de paramedici in fata intrarii in spitalul din Suceava, in timp ce era transportata intr-o capsula speciala de izolare pentru a fi urcata in autospeciala SMURD, a anunțat Romania Tv.In momentul in care au scapat capsula pe jos, unul dintre…

- Medicii chinezi sunt mobilizați ca pentru razboi in lupta dura cu epidemia de coronavirus. Tanara Yuan Herong a atras atenția prin postarile sale pe Instagram. Este culturista și lucreaza ca medic in provincia Shandong.”Sunt doctor”, a scris ea recent pe Instagram, adaugand ca ”trebuie sa fiu in prima…

- Primii pacienți infectati cu virusul ucigas in Vietnam sunt doi cetateni chinezi - Li Ding (66 de ani) și fiul lui Li Zichao (28 de ani). Acum amandoi nu mai au febra, mancand normal.Spitalul Cho Ray a confirmat doua cazuri de coronavirus pe 23 ianuarie.