Medicii unui spital german au arătat câte medicamente administrează unui bolnav cu Covid Spitalul Rottal-Inn din Eggenfelden, Germania, a publicat o fotografie cu o masa plina cu fiole și perfuzii ca sa le arate persoanelor care sunt impotriva vaccinarii ce inseamna tratamentul pentru o singura zi la terapie intensiva a unui singur bolnav de Covid-19. „Aceste medicamente, perfuzii și dieta lichida sunt administrate unui pacient grav bolnav cu Covid, ventilat la terapie intensiva – PE ZI. Un singur vaccin te poate proteja de toate astea”, au scris medicii de la Rottal-Inn Kliniken ca explicație la fotografia publicata. Presa italiana a preluat povestea. „Spitalul se afla in colaps… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul „Der Spiegel” a publicat un video-reportaj din spitalele din Romania, cu marturii ale mai multor pacienți, dar și ale factorilor decidenți din sistemul sanitar din Romania. Intr-un reportaj cu...

- Sase pacienti bolnavi de Covid-19 au fost transferati, miercuri, cu o aeronava militara a Fortelor Aeriene Germane in doua spitale nemtesti. Numarul celor care au fost transferati in Germania a ajuns miercuri la 18 persoane, iar oficialii romani iau in calcul sa ceara ajutor in continuare si altor state,…

- Un spital COVID din Romania apeleaza la mila publica pentru medicamente: ”Am adunat 56 de milioane și ne-am dus cu ei la farmacie” Un spital COVID din Romania apeleaza la mila publica pentru medicamente: ”Am adunat 56 de milioane și ne-am dus cu ei la farmacie” Managerul spitalului din orașul dambovițean…

- Florin Mojoiu, in varsta de 47 de ani, a relatat, la Digi24 , ca a stat aproape o luna internat la terapie intensiva cu COVID, fiind unul dintre puținii supraviețuitori. Barbatul face apel la oameni sa se vaccineze anti-COVID. Evolutia infectiei a fost rapida in cazul lui Florin Mojoiu. Totul a inceput…

- Numarul copiilor depistati pozitiv cu COVID-19 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine ridicat in ultima perioada. Ieri, in spital se aflau internati aproape 30 de copii, 23 dintre ei pe zona rosie si sase care au nevoie de tratament in ATI. „Pe perioada de…

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat ca este posibil ca Romania sa se confrunte cu o noua tulpina Covid și a decis recoltarea de probe și secvențierea lor dupa ce unii pacienți s-au prezentat cu forme mai grave ale bolii, potrivit Hotnews . „Am decis in…

- 40 de minori confirmați cu COVID-19 au ajuns la secția de Terapie Intensiva a Spitalului pentru Copii din Iași, de la jumatatea lunii august pana acum."De la inceputil valului patru am inregistrat trei decese. In acest moment avem patru pacienti internati in ATI, unul este intubat, motiv de ingrijorare…

- Unul dintre pacientii transferati de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, in urma incendiului puternic de la Sectia de terapie-intensiva, a murit, in cursul noptii de luni spre marti, la Spitalul de Pneumoftiziologie. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica, este vorba despre…