- Trei persoane sunt audiate, vineri seara, la Politia Judeteana Arges, intr-un dosar in care un angajat al unui spital din Pitesti este suspectat ca a sustras echipamente de protectie si le-a remis unor alte persoane. In urma unor perchezitii, de la locuintele a doua persoane au fost ridicate mai multe…

- Mai multe solicitari au venit pe grupul de Facebook al mișcarii "Va ajutam din Cluj" de la cadre medicale din spitalele clujene care nu sunt pregatite corespunzator sa lupte cu epidemia de coronavirus. Astfel, personalul medical de la Spitalul de Oncologie, Institutul Inimii…

- Vorbim in continuare despre o situatie critica. Cel mai important spital din judetul Suceava a intrat astazi in carantina, dupa ce nu mai putin de 27 de cadre medicale s-au infectat cu Coronavirus. Vorbim despre cel de-al doilea caz de imbolnaviri masive in randul medicilor, dupa cel de la Gerota, din…

- Tanara, care ajunsese in Lanzhou cu o zi inainte sa apara simptomele, lucreaza la Wuhan.Medicii au diagnosticat-o cu noua tulpina de coronavirus dupa ce au remarcat numarul extrem de scazut de celule albe din sange, ceea ce inseamna ca avea o infecție in corp.Ulterior, radiografiile efectuate la spital…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- La nivelul județului Buzau se afla in carantina 25 de persoane, pentru alte 322 de persoane fiind dispusa masura izolarii la domiciliu, transmite Instituția Prefectului, siatuația suspiciunilor de Covid 19 intregistrata joi, 12 martie. Articolul 25 de buzoieni carantinați și alți 322 izolați la domiciliu…

- La nivelul judetului Buzau, 236 de persoane se afla acasa, pentru acestia fiind dispusa masura autoizolarii la domiciliu, anunta Institutia Prefectului. Acestea sunt persoane pentru care exista suspiciunea infectarii cu Covid 19 intrucat au intrat in contact cu buzoieni sositi din „zone galbene” , din…