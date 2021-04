Medicii lui Navalnîi îi cer să pună capăt grevei foamei Medicii apropiați opozantului rus Alexei Navalnîi, inclusiv medicul sau personal, l-au îndemnat joi sa puna capat grevei foamei &"imediat&", spunând ca se tem de moartea sa sau de &"daune considerabile&" asupra sanatații sale daca continua, potrivit AFP.



&"În calitate de medici curanți, apelam la Alexei Navalnîi și îi cerem sa opreasca imediat greva foamei pentru a-și pastra viața și sanatatea&", au indicat cei cinci medici semnatari într-o scrisoare publicata de presa opoziției Mediazona.

Opozantul rus Alexei Navalnîi, încarcerat…

Sursa articol: hotnews.ro

