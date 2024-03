Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a intrat in greva foamei. Acesta e nemulțumit de condițiile din Penitenciarul Arad, anunța Romania TV. Potrivit unor surse din penitenciar, Catalin Cherecheș beneficiaza de condiții bune. Celula a fost renovata recent, are termopane, un pat nou și lenjerie…

- "In urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și structurile de poliție din Germania, precum și a deciziei justiției germane, o escorta a Poliției Romane il va aduce in țara pe barbatul din Baia Mare, in vederea executarii mandatului, la o data ce va fi stabilita de comun acord,…

- In luna noiembrie, fostul primar Catalin Chereches a parasit tara inainte de a primi condamnarea finala de cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, pe la Vama Petea, folosind cartea de identitate a verisorului sau aflat in Germania. Astazi, telefoanele si calculatoarele fostului primar din…

- Tribunalul Cluj a transmis toate informațiile solicitate de Germania, privind condițiile de detenție din Romania, pentru extradarea lui Catalin Cherecheș. Instanța din Munchen va decide predarea primarului de Baia Mare.

- Minstrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma vineri despre cazul fugarului Catalin Chereches ca procedura referitoare la executarea Mandatului European de Arestare este in curs, iar instanta din Germania va decide asupra solicitarii statului roman privind predarea fugarului. Ea spune ca e bucuroasa ca…