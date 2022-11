Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgii italieni de la Spitalul Molinette din Torino au reușit sa indeparteze o tumora de 70 de kilograme de la nivelul abdomenului in cazul unei tinere, transmite AFP. Ei au transmis ca este o realizare farar precedent in literatura medicala. Totuși, trebuie precizat ca profesorul doctor Ioan Lascar…

- Adrian Stroe a reușit sa ii dea pe spate pe jurații emisiunii „Chefi la cuțite” cu un mousse de ciocolata, iar Catalin Scarlatescu i-a oferit cuțitul de aur. De meserie bucatar și originar din Ramnicu Valcea, Adrian a lucrat timp de patru ani in Italia, apoi in Germania, iar astazi iși spune povestea…

- Atleții de la CSȘ Blaj, la naționalele de cros Sambata, 29 octombrie, la Botoșani, este programat Campionatul Național de Cros (seniori, Under 23, Under 20), criteriu de calificare pentru Campionatul European din 11 decembrie, de la Torino (Italia). La start se vor regasi și reprezentantele CSȘ Blaj…

- Directorul general PAID Romania, Nicoleta Radu, a afirmat joi, ca in tara noastra doar 20% din populatie are locuintele asigurate si a atentionat asupra riscurilor la care se expun romanii neprotejati in fata urmarilor dezastrelor. „Evenimentele naturale pot produce pagube. Cred ca avem suficiente motive…

- De cand talibanii au preluat puterea in urma cu un an, femeile din Afganistan traiesc la cheremul militanților. Multe nu mai au voie sa mearga la serviciu, la școala sau sa faca sport. Femeile și fetele pot pleca de acasa doar cu permisiunea unui barbat. Sahar a reușit sa fuga din Kabul și a scapat,…

- Zeci de oameni au asteptat ore in sir in aeroportul din Cluj-Napoca pentru a pleca spre Bari, dar cursa lor a fost anulata. Satui sa astepte, oamenii s-au enervat si a fost nevoie sa intervina politia acolo ca sa calmeze spiritele. Oamenii au fost urcati in avion si lasati sa astepte cateva ore apoi…

- Profesorii care accepta sa predea in mediul rural urmeaza sa primeasca trei salarii medii brute pe economie, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, joi, 25 august. Masura este menita sa-i incurajeze pe profesori sa fie de acord sa predea și la țara. „Am agreat ca pentru acele cadre didactice…

- A fost nevoie de cateva ore pentru prinderea un exemplar de amur ce cantarește aproape 20 de kilograme. Peștele a fost prins astazi din acumularea de la Varșolț, iar dupa cantarul oficial și fotografiile de rigoare, exemplarul a fost eliberat, conform regulilor, ne-a declarat secretarul Clubului Pescarilor…