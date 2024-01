Medicii de familie si din ambulatorii de specialitate protesteaza miercuri in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Ei spun ca vor fi nevoiți inchida cabinetele daca decizia de reducere a bugetelor de la 1 februarie ramane in picioare. Asta inseamna ca milioane de pacienți vor ajunge in situația in care nu va mai avea […] The post Medicii de familie și din ambulator, din nou in strada. Picheteaza Casa de Asigurari de Sanatate: „Nu cedam!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .