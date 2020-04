Medicii de familie, personalul din centrele de îngrijire pentru vârstnici și pentru bolnavi cronici vor primi măști chirurgicale Peste 80.000 de maști chirurgicale cu trei pliuri vor ajunge astazi in județul Timiș și vor fi distribuite medicilor de familie și centrelor de ingrijire a persoanelor varstnice. Pentru asigurarea condițiilor corespunzatoare de protecție a personalului din asistența medicala primara, din asistența sociala pentru persoane varstnice, precum și din instituțiile și structurile al caror personal ... The post Medicii de familie, personalul din centrele de ingrijire pentru varstnici și pentru bolnavi cronici vor primi maști chirurgicale appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului –Județul Valcea informeaza ca Guvernul Romaniei a trimis zilele trecute in Valcea peste 32.000 de maști chirurgicale care vor fi distribuite medicilor de familie și personalului care se ocupa de ingrijirea persoanelor varstnice aflate in centrele Direcției Generale de Asistența…

- In același timp, vor fi dotate cu astfel de accesorii și cadrele Ministerului de Interne angrenate in aceasta perioada in misiuni specifice starii de urgența, precum și varstnicii din azilele de batrani. Compania care deține rețeaua de comerț on-line eMag a donat catre Inspectoratul General pentru…

- Anunț al Casei Naționale de Sanatate, in plina epidemie de coronavirus. Medicii de familie s-au revoltat ca nu sunt și ei dotați cu echipamente de protecție, la fel ca restul medicilor, asta deși mulți le trec pragul. CNAS anunta ca, incepand de marti, vor fi distribuite medicilor de familie peste…

- Toți medicii de familie, persoanele varstnice și bolnavii cronici, precum și cadrele Ministerului Afacerilor Interne vor primi maști chirugicale cu trei pliuri. La nivel național sunt repartizate 4.150.000 de bucați, care provin dintr-o donație a unui agent economic privat. Potrivit Prefecturii, in…

- Medicii de familie și caminele de batrani și bolnavi cronici vor primi aproape 47.500 de maști, dintr-o donație facuta de SC DANTE INTERNATIONAL SA (eMAG), catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Compania a donat 4.150.000 de maști chirurgicale cu trei pliuri, care vor fi utilizate ...

- Cei 17 medici de familie din municipiul Campina au primit astazi, 30 martie 2020, maști și manuși de protecție, precum și substanțe dezinfectante pentru igienizarea cabinetelor. Toate aceste materiale au fost achiziționate in regim de urgența de catre Primaria Campina, cu fonduri de la bugetul local,…

- Medici de familie si asistenti medicali din 68 de centre de sanatate si 211 de oficii ale medicilor de familie din zece raioane in care se desfasoara proiectul „Viata Sanatoasa: reducerea poverii bolilor netransmisibile” vor primi masti, manusi si dezinfectati pentru protectia de noul virus SARS-CoV-2…

- Din aceasta luna, la Cugir v-a lua startul furnizarea serviciilor in „Centrul de asistența și recuperare pentru persoanelor varstnice – Lotus”, destinat persoanelor cu varsta de peste 65 ani și cu domiciliul in unitatea administrativ teritoriala Cugir. Serviciile sociale vor fi oferite in mod integrat…