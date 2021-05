Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat luni, 3 mai, pe Facebook, ca medicii de familie incep de marți, 4 mai, imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, potrivit site-ului G4Media. Potrivit lui Andrei Baciu, 3.035 de medici de familie sunt inscriși pana acum in campania de vaccinare, iar serul va ajunge in toate zonele țarii, inclusiv in mediul rural. ”Fiecare doza de vaccin administrata ne va duce mai aproape de ceea ce așteptam de mai bine de un an – reintoarcerea la viața obișnuita. Sper ca in curand sa vina alaturi de noi tot…