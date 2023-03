PLANURI… Multe boli pot fi prevenite sau influențate pozitiv printr-un stil de viața sanatos și o terapie țintita. La fel de importante sunt controalele periodice preventive, pentru depistarea precoce a bolilor și pentru inițierea prompta a unei terapii adecvate. In acest sens, Ministerul Sanatații a anunțat, impreuna cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS), […] Articolul Medicii de familie, implicați in depistarea precoce a bolilor de rinichi apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .