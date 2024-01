Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie din județul Cluj vor protesta, maine, in fața Casei de Asigurare de Sanatate, din cauza reducerii cu 30% a bugetului alocat in acest an cabinetelor. ”Incepand cu 1 februarie 2024, in conditiile adoptarii noului contract cu CNAS, a creșterii taxelor si impozitelor si a cresterii cheltuielilor…

- Medicii de familie din județul Cluj sunt pregatiți sa protesteze in fața Casei de Asigurare de Sanatate Cluj din cauza reducerii cu 30% a bugetului alocat in acest an cabinetelor medicilor de familie.

- Medicii de familie din Cluj resping propunerile CNAS de reducere a bugetului alocat cabinetelor medicilor de familie. Cat va primi in 2024 medic de familie pentru fiecare pacient și serviciile medicale oferite?

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca taxa pe consultații anunțata de unii medicii de familie ar pune presiune pe cetațeni, ceea ce nu este corect, in condițiile in care, potrivit noului contract cadru, veniturile acestora au crescut substanțial. Este vorba despre unii medici de familie…

- E criza din nou in sistemul sanitar. Medicii de familie amenința ca ar putea ajunge in situatia in care nu vor mai acorda consultații gratuite și nu vor mai elibera rețete compensate, daca nu primesc banii de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- Medicii de familie din trei judete din tara – Cluj, Galati si Mures – ameninta ca de saptamana viitoare nu vor mai acorda consultatii gratuite pacientilor si nu vor mai elibera retete gratuite si compensate. Ei sunt nemultumiti ca nu li s-au decontat integral serviciile medicale prestate in luna octombrie,…

- Medicii de familie se pregatesc sa inchida cabinetele pentru cei care vin la consultatii cu decontare de la Casele de Sanatate. Cei din Cluj si din Mures au anuntat ca din 18 decembrie nu se vor mai face programari. Acestia sustin ca vor asigura doar consultatii contra-cost in afara programului, iar…

- Persoanele asimptomatice de peste 40 de ani beneficiaza de 3 consultații gratuite pe an, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.Astfel, pentru aceasta categorie de varsta, se deconteaza pana la 3 consultații/an ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 6 luni consecutive pentru:Evaluarea…