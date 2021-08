Medicii britanici dau undă verde unui cocktail de anticorpi împotriva coronavirusului Agentia britanica pentru medicamente a aprobat vineri un cocktail de anticorpi produs de Regeneron si Roche in scopul prevenirii si tratarii infectiilor cu noul coronavirus, transmite Reuters. Experții britanici a precizat ca datele obtinute in urma testelor clinice arata ca medicamentul Ronapreve poate preveni infectarea, reduce simptomelor infectiilor severe COVID-19 si reduce riscul de spitalizare. "Acest tratament va fi o arma importanta in arsenalul nostru impotriva COVID-19", a declarat ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid. Ronapreve, cunoscut si drept REGEN-COV… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

