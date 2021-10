Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la un spital lituanian au facut cunoscut vineri ca au gasit in stomacul unui barbat mai mult de un kilogram de diferite obiecte metalice mici, printre care cuie si suruburi, noteaza AFP. Pacientul a fost admis la spitalul din portul Klaipeda, la Marea Baltica, dupa ce s-a plans…

- La mai bine de un an jumatate de la apariția pandemiei de coronavirus, oamenii descopera noi simptome. Acum au aparut noi simptome dupa infectarea cu virusul ucigaș. Pacienți intre 30-50 de ani au acuzat „ameteli, amorteli, cefalee, insomnii sau din contra, stari de somnolenta“. Spuneau ca au și „o…

- Din ce in ce mai des incepe sa se vorbeasca despre restricții de circulație care s-ar putea aplica persoanelor nevaccinate. In urma cu ceva timp, vicepremierul Dan Barna spunea ca cei care nu s-au vaccinat nu ar trebui sa mearga in centrele comerciale in weekend. Medicul Carmen Dorobaț spune ca aceste…

- Mai multe interventii chirurgicale au fost amanate in ultimele zile la spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, cel mai mare din Moldova, din cauza lipsei de sange. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu a declarat miercuri ca numarul donatorilor a scazut in aceasta perioada, in conditiile in care…

- Medicul care a fost de garda, la Spitalul „Victor Babeș” din București, in dupa-amiaza zilei de 12 aprilie, cand trei oameni intubați intr-un TIR ATI au murit dupa ce instalația de oxigen s-a oprit, ar fi declarat, marți, in fața procurorilor, ca nu iși amintește aproape nimic din ce s-a intamplat in…