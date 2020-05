Medicii au dat vestea în cazul sopranei Maria Macsim Nicoară Cu lacrimi in ochi, rudele sopranei au primit aceasta veste și se roaga pentru insanatoșirea femeii. Totul s-a petrecut cu puțin inainte sa se implineasca doua saptamani de cand a intrat in coma și, implicit, s-a ranit grav in urma unui incident in vila in care locuiește cu soțul ei, Codrin Nicoara. Specialiștii au anunțat ca decizia a fost luata in urma cu trei zile, insa, vestea minunata s-a aflat recent. Mai mult, cunoscuta mezzosoprana iși poate deschide ochii. Informațiile pozitive le-au facut pe rude sa aiba lacrimi in ochi și continua sa se roage pentru insanatoșirea vedetei. Și asta pentru… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

