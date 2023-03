Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene extreme sunt așteptate in Romania, in perioada imediat urmatoare. In Polonia, meteorologii au emis deja un cod roșu pentru zona costiera.Potrivit meteorologilor, cele mai importante fenomene asociate acestei furtuni sunt precipitațiile abundente și intensificarile de vant. Țara noastra se va…

- O extindere inițiala a capacitații, de 1,2 miliarde de metri cubi/an (bcm/y) este in curs de desfașurare pe conducta transadriatica (TAP), conexiunea vestica care leaga producția de gaze naturale a Azerbaidjanului de Europa, in condițiile in care Uniunea Europeana (UE) incearca sa dubleze importurile…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca ultimele cifre publicate arata faptul ca Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava inregistreaza o creștere spectaculoasa, respectiv o dublare a numarului de pasageri in 2022 fața de 2019. Gheorghe Flutur a aratat ca RDS…

- Mai multe țari europene folosesc in prezent redutabilul tanc german, iar acest lucru le-ar permite aliaților sa organizeze in comun atat livrarea blindatelor și a muniției necesare, cat și intreținerea și reparațiile necesare, scrie site-ul de știri europene Politico.Germania a acceptat saptamana trecuta…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat strategia SUA pentru Marea Neagra, votata, ieri, in Congresul american, care include asistenta economica și de securitate pentru statele din regiune, inclusiv Romania.

- Scoaterea serviciilor conexe de kinetoterapie din contractarea cu Casa Nationala de Sanatate nu aduce o ingradire a accesului pacientilor la serviciile de sanatate. Aceasta masura va fi in favoarea pacientului prin cresterea calitatii si a complexitatii actului medical, evitarea birocratiei, evitarea…

- Lucram impreuna pentru o Europa verde, competitiva și incluziva. Comunicat de presa Municipiul Pitești a implementat proiectul Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Pitești, contractul de finanțare cu nr. 2020/516108. Proiectul a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate…