Medici din Spania: Decesele nu sunt provocate de coronavirus Noul coronavirus nu este adevaratul ucigaș, ci lipsa de raspuns a sistemului imunitar la pacientului, susțin mai mulți medici din Spania, una dintre cele mai greu incercate țari de Covid-19. Pentru a ințelege mai bine Covid-19, jurnaliștii de la Euronews au strans mai multe date despre acest virus: Jumatate din cei infectați sunt asimptomatici, insa sunt un factor de raspandire Majoritatea pacienților au simptome ușoare La pecienții cu simptome severe, nu virusul este cel care ii ucide, ci o reacție necontrolata a sistemului imunitar, o furtuna de citokine ce poate afecta mai multe organe vitale… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

