O serie intreaga de tratamente pot afecta capacitatea de a conduce mașina, iar multe pot pozitiva testul rapid antidrog pe care il folosesc polițiștii de la Rutiera. Doctorii de la Spitalul CFR Timișoara au realizat o lista cu medicamentele care ar trebui evitate de cei care se urca la volan. „Medicamentele pot fi cumparate cu […]

