Stiri pe aceeasi tema

- Testele anti-drog nu sunt precise și au mai mult un rol orientativ Sursa articolului: Medicamentele de tuse te pot lasa fara carnetul de conducere. Testele antidrog ale Poliției ar putea ieși pozitive Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In incercarea de a detecta și descuraja conducerea sub influența substanțelor psihoactive, Poliția Rutiera recurge la utilizarea testelor rapide de screening. Cu toate acestea, testele anti-drog nu sunt precise și au mai mult un rol orientativ.In cazul in care un șofer obține rezultat pozitiv pentru…

- O femeie din orasul vasluian Negresti a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani. Un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei orasului Negresti, aflat in serviciu de patrulare si supravegherea…

- Un minor de 16 ani a fost depistat in Huedin fara permis de conducere, dar la volanul unei mașini. Vineri seara, el a fost descoperit la volanul unui autovehicul și a fost testat pentru a se vedea daca a consumat substanțe. Rezultatul a fost pozitiv, motiv pentru care a fost dus la spital pentru recoltare…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in localitatea Sighetu Marmației, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un tanar de 22 de ani, care nu deținea permis de conducere. In data de 6 noiembrie 2023, in jurul orei 18.30, polițiștii de frontiera din cadrul…

- Un barbat din Straja este cercetat penal dupa ce a fost prins la volanul unei mașini baut și fara sa dețina permis de conducere, scrie newsbucovina.ro .Totul s-a intamplat marți seara (24 octombrie, n.red.), in jurul orei 20: 35, cand echipajul din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a incercat…

- Ministerul Afacerilor Interne propune noi modificari in Codul Rutier, potrivit carora medicii vor putea trimite la psiholog șoferii a caror sanatate mintala li se pare indoielnica. In cazul in care psihologul constata incapacitatea de a conduce a șoferului, va anunța Poliția Rutiera, care va retrage…

- O femeie din Polonia și-a lasat copilul de doar 3 ani singur in mașina, iar cel mic a plecat cu ea. Gestul iresponsabil al acesteia ar fi putut duce la o adevarata tragedie. Incidentul a avut loc in parcarea unui supermarket din Wroclaw. Deși nu avea permis de conducere, femeia de 30 de ani s-a urcat…