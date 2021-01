Stiri pe aceeasi tema

- Medicul roman Ion Alexie, care traiește de peste 20 de ani visul american a fost prezent, miercuri, in emisiunea lui Marius Tuca, difuzata de Aleph News. Medicul a vorbit și despre „ivermectina”, un medicament folosit in tratarea coronavirusului. O cercetare derulata la Universitatea Monash din Australia…

- Terapia Cluj va produce din aprilie 2021, in parteneriat cu o alta companie farmaceutica locala, FluGuard, un antiviral folosit cu succes pentru tratarea infecțiilor cu Covid-19. Din ianuarie vor fi livrate lunar aproximativ 1 milion de doze de FluGuard, cantitate care se preconizeaza sa acopere…

- Terapia Cluj, din aprilie 2021, in parteneriat cu o alta companie farmaceutica locala, va produce FluGuard, un antiviral folosit cu succes pentru tratarea infecțiilor cu Covid-19. Incepand chiar de luna viitoare, vor fi livrate lunar aproximativ 1 milion de doze de FluGuard, cantitate care…

- Pacienților infectați cu coronavirus, dar care se trateaza acasa, le este recomandat sa iși monitorizeze atent temperatura și frecvența respiratorie, a menționat managerul Institutului ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler. Medicamentul interzis de medicii in tratarea covid-19 Astfel ca intr-un…

- Ziarul Unirea Un medicament folosit in tratarea gutei, noua speranta in tratamentul pentru COVID-19. Medic: „Poate sa opreasca unele cai din procesul de inflamatie” Colchicina, un medicament folosit la tratarea gutei ar putea fi noua speranta in tratamentul pentru Sars-Cov-2. Colchicina urmeaza sa fie…

- Medicamentul s-a dovedit eficient in tratarea pacientilor infectati cu forme usoare si medii de COVID-19 si ar trebui prescris cat mai rapid pentru a da rezultate. FDA a autorizat de urgenta folosirea medicamentului care nu este recomandat, insa, in tratarea pacientilor infectati cu COVID-19…

- Medicii de familie care au in sarcina sa trateze pacienții testați pozitiv cu coronavirus, dar care nu necesita internare in spital, spun ca nu au inca un protocol dupa care sa-și ingrijeasca bolanvii. Un doctor din Dolj povestește ca el mai mult monitorizeaza starea de sanatate și nu trateaza boala.

- Connor Reed, in varsta de 26 de ani, este primul britanic care s-ar fi imbolnavit de COVID-19. Acesta ar fi fost infectat in timp ce lucra ca profesor in Wuhan, China. Dupa ce s-a vindecat, tanarul s-a intors in Marea Britanie și s-a dus la Universitatea Bangor din Țara Galilor pentru a-și continua…