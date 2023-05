Stiri pe aceeasi tema

- Un medic stomatolog a fost retinut pentru 24 de ore de politistii doljeni fiind acuzat ca a decontat servicii medicale fictive acordate unor pacienti, prejudiciul ridicandu-se la aproape 100.000 de lei. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca au fost facute sase perchezitii in Craiova…

- Un medic stomatolog, de 33 de ani, din Craiova a fost reținut pentru inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dol j au retinut, pentru 24 de ore, o femeie, de 33 de ani, din municipiul Craiova. Polițiștii au efectuat sase perchezitii…

- „Cate localitați din Vrancea nu au medic de familie? Care este numarul maxim de persoane inscrise pe lista medicului de familie? In ce condiții este obligat medicul de familie sa se deplaseze la domiciliul pacientului?‟, sunt doar cateva dintre intrebarile pe care le-am adresat reprezentanților Casei…

- Sambata, la varsta de 71 de ani, a murit renumitul medic pediatru clujean, Ioan Figan. Acesta a fost primul presedinte al Casei de Asigurari Cluj si director al Spital Copii din Cluj-Napoca.Absolvent al UMF „Iuliu Hațieganu”din Cluj-Napoca in anul 1980, Ioan Figan a parcurs toate gradele universitare,…

- Acesta se obtine gratuit, la cererea dumneavoastra si va da dreptul la asistenta medicala necesara sederii temporare in Uniunea Europeana, dar si in tari precum: Islanda, Norvegia, Elvetia, Liechtenstein si Regatul Unit al Marii Britanii. Cererea se transmite fizic sau online Casei de Asigurari de Sanatate…

- Potrivit directorului CAS Prahova, specialistii din sistemul sanitar de stat pleaca din cauza garzilor prost platite, dar extrem de grele N. Dumitrescu Conform conducerii Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, lipsa medicilor de familie ramane o problema acuta și la nivelul anului 2023. Astfel, așa…

- Parchetul General a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa ca au continuat cercetarile si au extins urmatirea pemala fata de doi medici si un fost manager de spital, in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre. Procurorii au instituit sechestru pe mai multe bunuri si sume de bani.Este…

- Un investitor doreste sa realizeze un Plan Urbanistic Zonal, vizand un teren din municipiul Constanta. In acest sens, a fost depus un memoriu de prezentare la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Terenul pentru care se realizeaza PUZ in scopul introducerii sale in intravilan si reglementare…