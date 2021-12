Stiri pe aceeasi tema

- 18.800 de persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier produs in Uniunea Europeana anul trecut, ceea ce reprezinta o scadere anuala fara precedent, de 17%, fața de 2019, arata statisticile finale privind siguranța rutiera pentru anul 2020, publicate de Comisia Europeana. Scaderea se datoreaza…

- Pentru puii de om cat o palma, veniti pe lume inainte de vreme, in pandemie, lupta pentru viata e si mai grea. Multe viitoare mame nu au mai mers la vreun control, iar unele au nascut prematur din cauza Covid.

- Care sunt beneficiile, dar și care sunt riscurile pe care le presupune construcția in premiera mondiala a unei centrale nucleare bazate pe tehnologia minireactoarelor in țara noastra, explica pentru Libertatea profesorul universitar dr. Ionuț Purica, expert in domeniul nuclear și fost președinte al…

- Analfabetismul funcțional științific, „raspandit și in lumea medicala” Foto arhiva Realizator: Catalin Cîrnu - De luni, elevii din învațamântul preuniversitar din România vor avea doua saptamâni de vacanța, accesul la majoritatea activitaților va fi condiționat de certificatul…

- ”Știu ca mulți dintre dumneavoastra, atat colegi medici cat și cetațeni, ați considerat ca astfel de decizii trebuiau luate pana acum și cu siguranța aveți dreptate. Din pacate prerogativele mele și ale CMR sunt limitate, iar pentru astfel de situații se parcurg proceduri disciplinare de lunga durata…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, Leonard Azamfirei, a declarat, azi, ca este nevoie de medici militari in Romania si ca pandemia a aratat ca acestia s-au implicat acolo unde a fost nevoie. "Au depus juramantul studentii anului…

- EU Code Week este un proiect complex dedicat tinerilor din țarile Uniunii Europene, susținut de o comunitate de specialiști care sa ii inspire spre inovație. Acest proiect se adreseaza in special elevilor de liceu pasionați de tehnologie, comunicare, marketing și cu abilitați de munca in echipa. In…

- ”Pare ca in aceasta saptamana avem o creștere considerabila, de aproximativ 35%-40%, a numarului de cazuri fața de saptamana anterioara. Depinde insa și de cum vor fi raportarile din weekend. Ceea ce putem afirma cu siguranța este faptul ca, in aceasta saptamana, am asistat la atingerea unui nou prag,…