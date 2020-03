Dr. Radu Lupescu mai spune ca, in pofida anticiparii și pregatirii, spitalele sunt total depașite. Mesajul postat pe Facebook de medicul roman din Franța: "Franța a intrat in faza 3 a epidemiei. Izolarea sociala a fost decisa sambata seara, probabil prea tarziu. Reamintesc aici ca aceasta infecție este aproximativ de doua ori mai contagioasa decat gripa și de 10-15 ori mai mortala, mai ales pentru cei in varsta. Dar avem actualmente in Alsacia persoane sub 60 de ani in terapie intensiva, sub asistența respiratorie, in stare extrem de grava. Boala se manifesta in cazurile grave printr-o insuficiența…