Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Nina Benciu, medic specialist Psihiatrie la Spitalul de Psihiatrie Cavnic, din județul Maramureș, a fost reținuta de polițiști și apoi arestata preventiv timp de 30 de zile pentru luare de mita. Oficial, dr. Benciu a intrat in concediu de odihna incepand de luni, 13 septembrie 2021. In acea zi,…

- Un medic care avvtiva in cadrul Spitalului de Psihiatrie Cavnic a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de catre instanța de judecata chiar ieri, 14 septembrie. „Incheierea penala nr. 63/DL din 14.09.2021:In temeiul art. 226 Cod procedura penala si a art. 223 alin. 2 Cod procedura penala,…

- Luni, 13 septembrie, instanța clujeana este așteptata sa dea soluția in dosarul in care apare numele primarului de Baia Mare, dosarul cu numarul 2537/117/2016. Este dosarul in care edilul este acuzat de luare de mita. In aceasta speța avem deja 11 amanari numai in acest an, ultima fiind chiar cea din…

- City Protect SRL, una dintre cele mai cunoscute firme de paza din Constanta, a intrat in insolventa Oficial "Admite cererea formulata de debitoarea City Protect SRL. In temeiul art. 71 din Legea nr. 85 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa: Dispune deschiderea procedurii…

- Ministerul Educației a publicat in data de 3 august, pe pagina web dedicata, titularizare.edu.ro, rezultatele finale (dupa soluționarea contestațiilor) obținute de catre cadrele didactice care au susținut proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar…

- Președintele Klaus Iohannis a câștigat procesul cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), care în mai 2018 l-a amendat cu 2.000 de lei pentru folosirea cuvântului “penali”. Decizia luata de Curtea de Apel București, care i-a admis contestația șefului…

- Președintele Klaus Iohannis a caștigat procesul cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), care in mai 2018 l-a amendat cu 2.000 de lei pentru folosirea cuvantului “penali”. Decizia luata de Curtea de Apel București, care i-a admis contestația șefului statului, nu este definitiva.…

- V. S. Magistrații de la Tribunalul Prahova au admis, marți, 22 iunie, cererea depusa de patru angajate ale Consiliului Județean Prahova in care s-a solicitat anularea hotararii de reorganizare inițiata in luna noiembrie 2020 de conducerea CJ și aprobata de consilierii județeni ai partidelor de la putere.…