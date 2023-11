Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava, Anca Ababneh Dumitrovici, prinsa in flagrant la inceputul anului cand lua mita, a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita, informeaza News.ro. Medicul a primit de la pacienti bani, dar si miere de albine,…

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava Anca Ababneh Dumitrovici a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita. Ea ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri.

- O doctorița șpagara se face de ras: a primit mita de 280 de ori, inclusiv miere, cașcaval, parfumuri sau carne de porcProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui medic oncolog pentru luare de mita in forma continuata, 280 acte materiale, informeaza Mediafax.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea cercetarilor in cel mai rasunator dosar de corupție instrumentat de aceasta structura in ultimii ani.Este vorba de Anca Ababneh Dumitrovici, fosta șefa a secției Oncologie a Spitalului Suceava, trimisa in judecata pentru ...

- Fostul manager al Spitalului Judetean Suceava Vasile Rimbu si fosta sefa a Serviciului Juridic din cadrul unitatii medicale au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA, care-i acuza de folosirea de informatii care nu erau destinate publicitatii. Cei doi ar fi accesat continutul unor adrese pe…

- O judecatoare de la Tribunalul Suceava a trecut de partea cealalta a legii și acum este cercetata intr-un dosar privind protejarea activitații unor traficanți de droguri. Ana Maria Chirila, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul UBB in 2011 și a profesat la Judecatoria Cluj-Napoca pana in 2019 cand…

- O femeie din municipiul Balți a fost condamnata la pedeapsa sub forma de amenda in marime de 25 mii lei, dupa ce acum șapte luni și-a anunțat fosta angajatoare ca va arunca in aer salonul de frumusețe ce ii aparține ultimei. Sentința a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei Balți,…

- Un medic chirurg de la un spital din Timisoara a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit importante sume de bani de la 26 de pacienti sau de la apartinatori ai acestora, fara a fi indreptatit, spun anchetatorii.