Medic: noua variantă Covid provoacă doar simptome ușoare Președintele Asociației Medicale din Africa de Sud(SAMA) a tratat zeci de pacienți cu varianta Omicron. Niciunul nu a necesitat spitalizare. Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee, care conduce SAMA. „Cei mai multi pacienti se plang de […] The post Medic: noua varianta Covid provoaca doar simptome ușoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

