Stiri pe aceeasi tema

- Numarul infectarilor cu noua varianta a coronavirusului a explodat, in ultimele doua saptamani, in Romania. Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Sanatații, țara noastra se afla pe locul al doilea in Europa și al treilea in lume ca numar de cazuri de COVID-19. Datele raportate de portalul…

- De la saptamana la saptamana, numarul cazurilor de Covid-19 creste, iar specialistii in sanatate se pregatesc pentru si mai multi pacienti in perioada urmatoare, avand in vedere reintrarea in colectivitate a copiilor odata cu inceperea anului scolar. Judetul Dolj se afla in top 5 judete dupa numarul…

- 11.226 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in ultima saptamana in Romania, dintre acestea, cu peste 4.000 mai multe imbolnaviri decat in saptamana precedenta. 3.583 de cazuri sunt ale unor pacienți reinfectați. 967 de pacienți sunt internați in spitale, dintre care 63 la Terapie Intensiva. Pana…

- Specialiștii au declarat alerta sanitara in Romania! Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de la noi pune in pericol sanatatea oamenilor. Mia mulți membri ai aceleiași familii au fost internați de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, cu simptome de botulism.

- Potrivit Ministerului Sanatații, trei pacienti raniti in urma exploziilor de sambata, de la Crevedia, care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti cinci care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt…

- Ce este Virusul West Nile și cum se manifesta Virusul West Nile, denumit dupa regiunea unde a fost identificat pentru prima data in Uganda, este o boala virala transmisa de țanțari. Acest virus se raspandește in principal prin ințepaturile de țanțari infectați, care apoi pot transmite virusul omului…

- O alerta medicala ingrijoratoare zguduie Romania, odata cu raportarea primelor cazuri de meningita virala in țara. Infecția, cauzata in acest caz de virusul West Nile, aduce cu sine simptome specifice ce pot pune in pericol viața persoanelor afectate.

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara reia din aceasta saptamana proiectul, unic in Romania, prin care pacientele internate beneficiaza gratuit de ecografii la san, care le sunt efectuate la pat. Directorul medical al spitalului, dr. imagist Diana Manolescu,…