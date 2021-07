Medic: În această pandemie am avut multă dezinformare. Au fost și colegi medici care au prezentat astfel de informații Medicul Radu Țincu spune ca a crescut numarul persoanelor care au consumat medicamente fara sa se consulte cu un specialist, in contextul pandemiei de coronavirus. Doctorul de terapie intensiva atrage atenția ca riscurile sunt foarte mari. Unele prsoane au ajuns la spital cu forme grave de COVID-19, alții la ATI din cauza intoxicarii. “Din pacate in aceasta pandemie am avut multa dezinformare. Au fost și colegi medici care au prezentat astfel de informații in spațiul public și ma intreb de ce nu mai ies sa ne explice, cum acum cateva luni de zile spuneau ca ivermectina salveaza omenirea, sa ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

